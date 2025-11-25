Незаконную свалку обнаружили на охраняемой территории «Ендовище» под Воронежем

Специалисты БУ ВО «Дирекция особо охраняемых природных территорий» выявили масштабное нарушение в Семилукском районе. На землях памятника природы «Ендовище» была организована незаконная свалка. Площадь загрязнения составила почти 3 тысячи квадратных метров.
Как сообщает подведомственное Минприроды учреждение, на охраняемой территории был незаконно размещен грунт, смешанный с бытовым и строительным мусором. Предварительная оценка нанесенного природе ущерба достигла 8,1 миллиона рублей.
Вся информация о нарушении вместе с расчетом ущерба передана в Отдел МВД России по Семилукскому району. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также о случившемся уведомлены местные власти, на которых возложена обязанность по ликвидации свалки в ближайшее время.