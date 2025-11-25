В БСМП Таганрога остаются шесть пострадавших при атаке БПЛА

В Таганроге после атаки БПЛА погибли три человека, еще шесть пострадавших остаются в БСМП. Об этом 25 ноября в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
Напомним, ранее губернатор Юрий Слюсарь информировал о трех погибших и восьми пострадавших с травмами различной степени тяжести.
Напомним, в ночь на 25 ноября от БПЛА в Таганроге пострадали несколько многоквартирных домов, частный дом, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах указанных объектов на данный момент действует локальный режим ЧС.
На Морозова, 8 начали принимать документы от пострадавших, чье жилье получило повреждения. Также донская прокуратура открыла горячую линию.
