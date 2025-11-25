Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Каменском-Уральским два человека погибли в ДТП

Ещё трое, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Каменском районе Свердловской области в результате дорожной аварии погибли два человека. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Трагедия произошла 25 ноября на 94-м километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. столкнулись Daewoo Nexia, «ВАЗ-2111» и «Нива».

На месте погибли 68-летний водитель Daewoo Nexia, живший в Курганской области, и управлявшая «ВАЗ-2111» 44-летняя жительница Каменского района. Двоих несовершеннолетних госпитализировали.

Автоинспекторы организовали реверсивную схему движения. По факту ДТП ГИБДД проводит проверку. Прокуратура взяла её на контроль.