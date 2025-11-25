Под Каменском-Уральским два человека погибли в ДТП

В Каменском районе Свердловской области в результате дорожной аварии погибли два человека. Об этом сообщает региональная ГИБДД.
Трагедия произошла 25 ноября на 94-м километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. столкнулись Daewoo Nexia, «ВАЗ-2111» и «Нива».
На месте погибли 68-летний водитель Daewoo Nexia, живший в Курганской области, и управлявшая «ВАЗ-2111» 44-летняя жительница Каменского района. Двоих несовершеннолетних госпитализировали.
Автоинспекторы организовали реверсивную схему движения. По факту ДТП ГИБДД проводит проверку. Прокуратура взяла её на контроль.