Воронежец лишился 1,3 миллиона рублей при покупке машины

31-летний житель Лискинского района нашел в сети объявление о продаже иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Обговорив детали сделки, доверчивый покупатель перевел продавцу 1,3 миллиона рублей, после чего последний перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Всего 24 ноября от проделок киберпреступников пострадали восемь жителей нашего региона, у двоих из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил 3,5 миллиона.