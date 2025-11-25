В Москве арестовали подростка, напавшего на охранника ТЦ и двух полицейских

Как сообщалось ранее, 23 ноября в торговом центре на Ореховом бульваре подросток нанес ножом два удара охраннику из-за сделанного замечания, после чего скрылся. Пострадавшему была оказана своевременная медицинская помощь. В ходе задержания обвиняемый оказал активное сопротивление, достал нож и причинил ранения двум полицейским. Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).