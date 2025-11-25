Мошенники обманули омского дедушку, пытавшегося инвестировать деньги в криптовалюту

В Омске 72-летний житель Кировского округа потерял значительную сумму денег пытаясь заработать на инвестициях в криптовалюту. Предложение, предлагающее высокий пассивный заработок, дедушка нашел в интернете.
В отдел полиции обратился 72-летний житель Кировского округа с жалобой о потере своих сбережений. Следователям прогрессивный дедушка пояснил, что увидел рекламу, предлагающую пассивный заработок путем инвестирования в криптовалюту, в интернете. Заинтересовавшись предложением, он оставил свои контактные данные в чате поддержки. Связавшийся с ним «специалист» рассказал о принципах работы их компании и отправил пожилому омичу несколько видео по инвестированию.
На протяжении трех недель потерпевший вносил денежные средства и счастливо наблюдал за ростом прибыли. Когда же омич решил вывести заработок, консультант заявил, что для совершения данной операции необходимо оплатить страховку и верификационный сбор. После того, как они были оплачены, «инвестиционная платформа» оказалась заблокирована. Только после этого до пенсионера дошло, что он стал жертвой мошенников. Сумма ущерба составила 206 000 рублей. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.