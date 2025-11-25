Мошенники обманули омского дедушку, пытавшегося инвестировать деньги в криптовалюту

На протяжении трех недель потерпевший вносил денежные средства и счастливо наблюдал за ростом прибыли. Когда же омич решил вывести заработок, консультант заявил, что для совершения данной операции необходимо оплатить страховку и верификационный сбор. После того, как они были оплачены, «инвестиционная платформа» оказалась заблокирована. Только после этого до пенсионера дошло, что он стал жертвой мошенников. Сумма ущерба составила 206 000 рублей. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.