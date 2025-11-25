В Башкирии 177 человек погибли в результате ЧП: среди них 12 детей

С начала 2025 года в Башкирии зарегистрировано более 6,8 тысяч пожаров, жертвами которых стали 177 человек, в том числе 12 детей. Об этом сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве подчеркнули, что профилактические мероприятия играют ключевую роль в снижении количества возгораний и минимизации их последствий. Специалисты отмечают, что регулярные рейды не только информируют население, но и формируют культуру безопасного поведения, поскольку многие пожары происходят из-за человеческой халатности и несоблюдения элементарных правил.
В настоящее время 13 муниципальных образований республики работают в штабном режиме по профилактике пожаров. На этой неделе аналогичные мероприятия запланированы в Янаульском районе. Вчера рейд прошел в Кумертау, в селе Ира и деревне Алексеевка проверили жилье одиноких пожилых людей, многодетных семей, семей в социально опасном положении и семей с ограниченными возможностями.
В рейдах участвуют инструкторы Госкомитета по ЧС и сотрудники администраций муниципалитетов. Они проверяют техническое состояние электросчетчиков, электропроводки и электроприборов, а также работоспособность автономных пожарных извещателей. С гражданами проводят разъяснительные беседы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту, раздают тематические памятки и листовки с номерами телефонов экстренных служб.
