СК проверит в Челябинске действия опеки, поместившей сироту в пьющую семью

От опекунши 6-летняя девочка может вернуться к трижды судимому отцу.

Источник: 1 канал

Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал отреагировать на ситуацию в Челябинске с 6-летним ребёнком. Об этом сообщает Следком РФ.

Оставшаяся без матери-наркоманки, умершей от пневмонии, девочка с согласия органов опеки сначала оказалась в семье злоупотребляющих алкоголем супругов. По словам соседей, они регулярно устраивали скандалы, переходившие в драки. А теперь права на ребёнка заявил трижды судимый биологический отец, который не был вписан в свидетельство о рождении, как родитель.

История стала предметом бурного обсуждения на Первом канале.