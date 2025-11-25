СК проверит в Челябинске действия опеки, поместившей сироту в пьющую семью

Оставшаяся без матери-наркоманки, умершей от пневмонии, девочка с согласия органов опеки сначала оказалась в семье злоупотребляющих алкоголем супругов. По словам соседей, они регулярно устраивали скандалы, переходившие в драки. А теперь права на ребёнка заявил трижды судимый биологический отец, который не был вписан в свидетельство о рождении, как родитель.