В Братском районе два человека погибли в аварии

«Лада Гранта» вылетела на встречку, где столкнулась с «Лексусом».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе вечером 25 ноября 2025 года произошла страшная авария, которая унесла жизни двух человек. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все на 194 километре федеральной дорог А-331 «Вилюй» вблизи поселка Кузнецовка.

— По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Lexus». В аварии погибли 73-летний водитель и 72-летний пассажир легковушки. 6-летний пассажир отечественного авто и водитель кроссовера получили травмы, сейчас они находятся под наблюдением медиков, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства случившегося, прокуратура поставила дело на особый контроль. Также было установлено, что ребенок находился в машине без использования специального удерживающего устройства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что обычная поездка закончилась страшным горем для двух семей.