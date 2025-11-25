В Братском районе два человека погибли в аварии

— По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Lexus». В аварии погибли 73-летний водитель и 72-летний пассажир легковушки. 6-летний пассажир отечественного авто и водитель кроссовера получили травмы, сейчас они находятся под наблюдением медиков, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.