В Москве на Киевском шоссе произошло ДТП

Движение было затруднено.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Движение было затруднено на Киевском шоссе в сторону центра Москвы из-за ДТП, автомобилистов просят выбирать пути объезда. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На 26-м км Киевского шоссе произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону центра затруднено», — говорится в сообщении.

Движение позднее восстановили, об этом сообщили в департаменте транспорта.

«Движение на 26-м км Киевского ш. восстановлено», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

В новость были внесены изменения (15:39 мск) — добавлена информация о восстановлении движения.