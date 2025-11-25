В Москве на Киевском шоссе произошло ДТП

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Движение было затруднено на Киевском шоссе в сторону центра Москвы из-за ДТП, автомобилистов просят выбирать пути объезда. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«На 26-м км Киевского шоссе произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону центра затруднено», — говорится в сообщении.
Движение позднее восстановили, об этом сообщили в департаменте транспорта.
«Движение на 26-м км Киевского ш. восстановлено», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.
В новость были внесены изменения (15:39 мск) — добавлена информация о восстановлении движения.