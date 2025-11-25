Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки БПЛА в Ростовской области и на Кубани завели уголовное дело

Дело о теракте возбудили следователи после беспилотной атаки на Дону.

Источник: Комсомольская правда

После ночной атаки БПЛА в Ростовской области и на территории Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт» (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

— Вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты. В результате в Таганроге и Неклиновском районе Дона, по предварительным данным, погибли три мирных жителя, еще несколько человек пострадали. Кроме того, повреждены ряд жилых домов и объектов социального назначения, — подчеркивают в СК.

На Кубани пострадали менее шести человек, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Следователи изучают места происшествий и опрашивают свидетелей, изымаются фрагменты беспилотников, планируется проведение экспертиз.

— В ходе предварительного следствия установят и привлекут к уголовной ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к данному преступлению, — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше