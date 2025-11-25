После атаки БПЛА в Ростовской области и на Кубани завели уголовное дело

После ночной атаки БПЛА в Ростовской области и на территории Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт» (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
— Вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты. В результате в Таганроге и Неклиновском районе Дона, по предварительным данным, погибли три мирных жителя, еще несколько человек пострадали. Кроме того, повреждены ряд жилых домов и объектов социального назначения, — подчеркивают в СК.
На Кубани пострадали менее шести человек, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Следователи изучают места происшествий и опрашивают свидетелей, изымаются фрагменты беспилотников, планируется проведение экспертиз.
— В ходе предварительного следствия установят и привлекут к уголовной ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к данному преступлению, — говорится в сообщении Следственного комитета России.
