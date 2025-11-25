Экс-замминистра образования Краснодарского края будут судить за взятку

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней бывшего заместителя министра образования, науки и молодежной политики края. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт “в” части 5 статьи 290 УК РФ)», — сообщили в СУСК России по региону.
По версии следствия, фигурантка способствовала заключению договоров по изготовлению и поставке текстильных изделий в школы Краснодара с индивидуальным предпринимателем, с которой ранее договорилась о получении взятки за указанные действия.
«В дальнейшем, после заключения договоров с предпринимателем, 31 октября 2024 года обвиняемой была передана взятка в размере 1 миллиона рублей», — добавили в СУСК.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала вину, уточнили в управлении СК. Материалы уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя выделены в отдельное производство.
Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.