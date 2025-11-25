Экс-замминистра образования Краснодарского края будут судить за взятку

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней бывшего заместителя министра образования, науки и молодежной политики края. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт “в” части 5 статьи 290 УК РФ)», — сообщили в СУСК России по региону.