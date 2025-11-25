Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замминистра образования Краснодарского края будут судить за взятку

КРАСНОДАР, 25 ноя — РИА Новости. Экс-замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края будут судить по делу о получении взятки в 1 миллион рублей, она признала вину.

Источник: © РИА Новости

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней бывшего заместителя министра образования, науки и молодежной политики края. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт “в” части 5 статьи 290 УК РФ)», — сообщили в СУСК России по региону.

По версии следствия, фигурантка способствовала заключению договоров по изготовлению и поставке текстильных изделий в школы Краснодара с индивидуальным предпринимателем, с которой ранее договорилась о получении взятки за указанные действия.

«В дальнейшем, после заключения договоров с предпринимателем, 31 октября 2024 года обвиняемой была передана взятка в размере 1 миллиона рублей», — добавили в СУСК.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала вину, уточнили в управлении СК. Материалы уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя выделены в отдельное производство.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.