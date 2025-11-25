В Москве задержали мужчину, подозреваемого в повреждении 12 машин

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в повреждении 12 машин на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«В полицию за помощью обратились 12 граждан, которые сообщили, что неизвестный разбил стекла их автомобилей, припаркованных на улицах Челябинская и Чечулина. Полицейские столичного района Ивановское установили личность подозреваемого и задержали на Дорожной улице 40-летнего уроженца Ростовской области», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Устанавливаются мотивы его поступка и все пострадавшие от его действий.
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — заключили в МВД.