В Москве задержали мужчину, подозреваемого в повреждении 12 машин

«В полицию за помощью обратились 12 граждан, которые сообщили, что неизвестный разбил стекла их автомобилей, припаркованных на улицах Челябинская и Чечулина. Полицейские столичного района Ивановское установили личность подозреваемого и задержали на Дорожной улице 40-летнего уроженца Ростовской области», — говорится в сообщении.