Двоих крымчан обвиняют в участии в вооруженном формировании за границей

Обвиняемые объявлены в розыск, уголовные дела направят в суд.

Источник: Прокуратура Республики Крым

Два жителя Крыма заочно обвиняются в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемые приехали в Украину и вступили в ряды незаконного военного формирования, в составе которого принимали участие в деятельности против интересов России.

Сейчас крымчане объявлены в розыск, уголовные дела направят в суд.

Ранее мы писали, что в Крыму задержали пособника украинских мошенников. Мужчина настраивал аферистам оборудование, благодаря которому они могли звонить гражданам Крыма с иностранных номеров и выманивать у них деньги.