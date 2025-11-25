Двоих крымчан обвиняют в участии в вооруженном формировании за границей

Два жителя Крыма заочно обвиняются в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
По версии следствия, в 2016 году обвиняемые приехали в Украину и вступили в ряды незаконного военного формирования, в составе которого принимали участие в деятельности против интересов России.
Сейчас крымчане объявлены в розыск, уголовные дела направят в суд.
Ранее мы писали, что в Крыму задержали пособника украинских мошенников. Мужчина настраивал аферистам оборудование, благодаря которому они могли звонить гражданам Крыма с иностранных номеров и выманивать у них деньги.