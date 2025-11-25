Ричмонд
У 38-летнего москвича под Воронежем обнаружили четыре килограмма наркотиков

Подозреваемого поместили в СИЗО.

Источник: пресс-служба региональной полиции

Возле одного из СНТ в Нововоронеже сотрудники ГАИ остановили «Шкоду Рапид» под управлением 38-летнего водителя для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

При осмотре машины под днищем нашли полимерный пакет, в котором находилось наркотическое вещество — а-пирролидиновалерофенон массой около четырех килограммов.

Житель столичного региона признался, что в поисках подработки нашел в сети предложение о распространении запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый находится в СИЗО.