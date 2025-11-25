Что известно о последствиях атаки дронов на КТК в Новороссийске

В Telegram-канале Каспийского Трубопроводного Консорциума сообщается о повреждении административного корпуса Морского терминала нефтетранспортной компании в селе Южная Озереевка, входящего в состав Новороссийска. В здании располагается Главный центр управления КТК, сотрудники которого следят за деятельностью объектов магистрального нефтепровода «Тенгиз — Новороссийск» в России и Казахстане.
Корпус был частично поврежден при падении поражающих элементов боевой части дрона. В результате происшествия никто из сотрудников компании не пострадал. Сразу после получения сигнала о беспилотной опасности все работники КТК перешли в специальное укрытие.
Отгрузка у выносных причальных устройств, которые находятся в нескольких километрах от береговой линии, была временно прекращена.
Кроме объектов КТК в Новороссийске также повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов, четыре человека получили ранения. Жильцов поврежденных зданий эвакуировали в пункт временного размещения.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку ВСУ на регион в ночь на 25 ноября одной из самых продолжительных и массированных. Украинская армия пыталась нанести удар по гражданским объектам в пяти муниципалитетах. Помимо Новороссийска были атакованы Геленджик, Туапсе, Динской район и Краснодар.
Всего системы ПВО нейтрализовали и ликвидировали над Краснодарским краем 76 дронов и еще 116 — над акваторией Черного моря.
Объекты КТК в Новороссийске уже несколько раз подвергались атакам беспилотников ВСУ. 24 сентября от удара БПЛА пострадал городской офис Морского терминала КТК в Новороссийске, 17 февраля — крупнейший объект КТК — НПС «Кропоткинская».