В Крыму ревнивая пьяная девушка нацарапала ножом надписи на авто

В Кировской районе Крыма 27-летняя местная жительница ревнивая пьяная девушка нацарапала ножом надписи на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.
Инцидент произошел в августе. Пьяная крымчанка на почве ревности повредила иномарку. Она оставила ножом на кузове царапины и оскорбительные надписи. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Девушка признала свою вину. Она компенсировала ущерб. Суд признал девушку виновной.
«Кроме того, с осужденной взысканы процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката», — говорится в сообщении.