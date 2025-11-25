Ричмонд
В Крыму ревнивая пьяная девушка нацарапала ножом надписи на авто

Ее оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Кировской районе Крыма 27-летняя местная жительница ревнивая пьяная девушка нацарапала ножом надписи на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Инцидент произошел в августе. Пьяная крымчанка на почве ревности повредила иномарку. Она оставила ножом на кузове царапины и оскорбительные надписи. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Девушка признала свою вину. Она компенсировала ущерб. Суд признал девушку виновной.

«Кроме того, с осужденной взысканы процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката», — говорится в сообщении.