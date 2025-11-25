Ричмонд
Белоруска может сесть на три года из-за угроз пожилой матери

Белоруска обрызгала пожилую мать растворителем и взяла зажигалку, угрожая ее поджечь.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска может сесть на три года из-за угроз пожилой матери. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

«Жительница Лиды в ходе ссоры угрожала поджечь маму. К счастью, все закончилось на угрозах», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что 8 ноября 2025 года 51-летняя жительница Лиды находилась в квартире вместе со своей 72-летней матерью. В момент общения между женщинами возникла ссора из-за жилищных вопросов. В какой-то момент женщина забрала на кухне растворитель, опрыскала им пожилую мать, взяла зажигалку и стала угрожать поджогом. Но своих угроз она не выполнила.

В милиции уточнили, что в результате инцидента пенсионерка не получила никаких телесных повреждений. Однако про все случившееся сообщила в милицию.

«При беседе с правоохранителями подозреваемая пояснила, что совершила данное преступление на почве эмоционального срыва и в содеянном раскаивается», — привели подробности в пресс-службе.

Действия жительницы Лиды были квалифицированы по статье «угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества». Ей грозит до трех лет лишения свободы.

