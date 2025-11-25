Белоруска может сесть на три года из-за угроз пожилой матери

В ведомстве отметили, что 8 ноября 2025 года 51-летняя жительница Лиды находилась в квартире вместе со своей 72-летней матерью. В момент общения между женщинами возникла ссора из-за жилищных вопросов. В какой-то момент женщина забрала на кухне растворитель, опрыскала им пожилую мать, взяла зажигалку и стала угрожать поджогом. Но своих угроз она не выполнила.