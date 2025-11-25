Ричмонд
Названы новые подробности о гибели 14-летнего подростка под Пермью

Мальчика нашли мёртвым 21 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Новые подробности о гибели 14-летнего подростка в районе села Усть-Качка под Пермью стали известны сайту perm.aif.ru.

Речь идёт о происшествии, которое случилось 21 ноября в Пермском округе. Ранее perm.aif.ru рассказывал, что тело школьника нашли в районе поворота на деревню Одина, расположенную возле села. В социальных сетях уточнялось, что юношу обнаружили в берёзовой роще.

Информацию о происшествии подтвердили в СКР — следователи начали выяснять обстоятельства гибели ребёнка. 25 ноября в ведомстве сообщили сайту perm.aif.ru, что, по предварительной информации, его смерть не носит криминального характера.

В пермских телеграм-каналах также сообщалось, что перед смертью мальчик мог быть не один, а с другом. Часть источников утверждала, что они вдыхали газ из баллонов, а когда их заметили, второй школьник убежал. Ещё часть каналов сообщали, что второй ребёнок якобы попал в реанимацию.

Вторую версию — о госпитализации ещё одного подростка — сайту perm.aif.ru опровергли в Минздраве Пермского края.