Названы новые подробности о гибели 14-летнего подростка под Пермью

В пермских телеграм-каналах также сообщалось, что перед смертью мальчик мог быть не один, а с другом. Часть источников утверждала, что они вдыхали газ из баллонов, а когда их заметили, второй школьник убежал. Ещё часть каналов сообщали, что второй ребёнок якобы попал в реанимацию.