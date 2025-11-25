В Челябинске снова прекратили дело о смерти младенца, «набитого тряпками»

В Челябинске следственный комитет повторно прекратил уголовное дело о халатности, возбужденное после смерти новорождённого сына Елены и Дмитрия Ершовых. Мужчина узнал об этом от следователя, сообщает pchela.news.
Предположительно, дело закрыли по тому же основанию, что и в прошлый раз, — за отсутствием состава преступления.
Мальчик, родившийся без видимых патологий по данным скринингов, скончался через две недели. Врачи диагностировали у него тяжелый порок сердца и синдром Дауна, однако документов, подтверждающих диагноз, родителям не предоставили.
После эксгумации выяснилось, что внутренние органы ребенка отсутствуют, а тело было «набито тряпками». Именно этот факт и стал основанием для возбуждения дела о халатности против сотрудников патолого-анатомического бюро.
Родители также предполагают, что причиной смерти могла стать неправильно сделанная прививка от гепатита В, которую поставили новорожденному без разрешения матери.
Несмотря на решение суда, признавшего бездействие следователей незаконным, и повторное возбуждение дела в октябре текущего года, расследование не продвинулось. По словам семьи, их ни разу не вызвали на допрос. Представители медицинского ведомства ранее заявляли, что действия патологоанатомов соответствуют нормам.