В Ростове посредник в особо крупной взятке получил 10,5 лет колонии

Приговор вынесли в отношении жителя Москвы. По данным следствия, в 2024 году он как посредник предложил сотруднику УФСБ 20 млн рублей. Деньги были подкупом за прекращение проверок на предприятии (на каком именно предприятии, официально не уточняется). Мужчину задержали при передаче половины суммы.