В Ростове посредник в особо крупной взятке получил 10,5 лет колонии

Суд в Ростове-на-Дону назначил посреднику в особо крупной взятке 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в 70 млн рублей. Решение пока не вступило в силу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Приговор вынесли в отношении жителя Москвы. По данным следствия, в 2024 году он как посредник предложил сотруднику УФСБ 20 млн рублей. Деньги были подкупом за прекращение проверок на предприятии (на каком именно предприятии, официально не уточняется). Мужчину задержали при передаче половины суммы.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону выявили финансовые махинации на подшипниковом заводе ООО «10-ГПЗ». Экспертиза установила ущерб на сумму в 2,2 млрд рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела.
