В Свислочском районе погиб вальщик леса. Суд обязал выплатить компенсацию его детям

Суд Свислочского района рассмотрел гражданское дело по иску представителя истцов в интересах детей погибшего работника к ГЛХУ о взыскании денежной компенсации морального вреда. В заявлении суду указано, что в мае 2024 года при выполнении лесосечных работ в результате падения дерева погиб отец истцов, работавший вальщиком леса. В результате внезапной и мучительной смерти родного человека истцам были причинены значительные душевные и нравственные страдания, его утрата стала для них большим потрясением, с чем они до сих пор не могут смириться. С учетом постигшего горя, степени нравственных страданий истцы просили взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда в размере Br30 тыс. в пользу каждого из них.