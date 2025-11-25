В Свислочском районе погиб вальщик леса. Суд обязал выплатить компенсацию его детям

Суд Свислочского района рассмотрел гражданское дело по иску представителя истцов в интересах детей погибшего работника к ГЛХУ о взыскании денежной компенсации морального вреда. В заявлении суду указано, что в мае 2024 года при выполнении лесосечных работ в результате падения дерева погиб отец истцов, работавший вальщиком леса. В результате внезапной и мучительной смерти родного человека истцам были причинены значительные душевные и нравственные страдания, его утрата стала для них большим потрясением, с чем они до сих пор не могут смириться. С учетом постигшего горя, степени нравственных страданий истцы просили взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда в размере Br30 тыс. в пользу каждого из них.
На судебном заседании представитель истцов поддержала заявленные исковые требования в полном объеме. Представители ответчика исковые требования не признали, указав, что падение сосны, которая смертельно травмировала погибшего, не связано с проведением лесосечных работ, вина ГЛХУ не установлена, ввиду чего в удовлетворении требований истцов просили отказать.
Исследовав доказательства по делу, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежали удовлетворению, поскольку установлено, что погибший, работая вальщиком леса в ГЛХУ, при выполнении лесосечных работ в мае 2024 года погиб в результате несчастного случая падения на него не подлежащего рубке растущего дерева из-за наличия гнили корней, потери биологической устойчивости и снижения опорной функции корневой системы дерева. Представленные суду материалы, документы и результаты осмотра места происшествия подтверждают тот факт, что ствол подпиленной погибшим березы задел при падении сосну, а когда мужчина производил распиловку березы, сосна упала на него и смертельно травмировала.
Производственная деятельность лесхоза по ведению лесосечных работ относится к работам с повышенной опасностью из-за воздействия на работающих опасных производственных факторов. Таким образом, производимые лесосечные работы относятся к работам с повышенной опасностью, а сам мужчина погиб из-за воздействия на него опасного производственного фактора (падения дерева), при этом в своей деятельности работник не допустил грубой неосторожности.
Решением суда Свислочского района постановлено взыскать с ответчика в пользу каждого из детей денежную компенсацию морального вреда в размере по Br15 тыс., а также взыскать с ответчика в доход государства госпошлину в размере Br240.
Решение суда не обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу.