Омичка украла у деревенской старушки сумку в одном из торговых центров Комиловки

По нехорошей статье «кража с причинением значительного ущерба» будут судить 55-летнюю жительницу Омска. Дама взяла из тамбура комиловского магазина старенький баул с двадцатью тысячами рублей, и теперь ей грозит внушительный срок.
Кормиловские полицейские возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба» в отношении омички, которая позарилась на бесхозный баул. В украденной сумке были 21 тысяча рублей, банковские карты и паспорт. Все это добро, находившееся в стареньком бауле из кожзаменителя, пожилая жительница поселка Комиловка нечаянно оставила в тамбуре одного из местных торговых центров.
Сумку прихватила 55-летняя женщина, которую задержали за это правонарушение уже в Омске. В ходе обыска у нее изъяли часть украденных вещей. Все изъятое сотрудники полиции вернули владелице, а в отношении подозреваемой следователь возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба.