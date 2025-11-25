Омичка украла у деревенской старушки сумку в одном из торговых центров Комиловки

Кормиловские полицейские возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба» в отношении омички, которая позарилась на бесхозный баул. В украденной сумке были 21 тысяча рублей, банковские карты и паспорт. Все это добро, находившееся в стареньком бауле из кожзаменителя, пожилая жительница поселка Комиловка нечаянно оставила в тамбуре одного из местных торговых центров.