7-летняя девочка пострадала под колесами легковой машины в Ростове

В одном из дворов Ростова водитель иномарки наехал на ребенка.

Источник: Комсомольская правда

7-летняя девочка пострадала под колесами иномарки на улице Каширской в Ростове-на-Дону, это случилось 25 ноября. Предварительные детали рассказали в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 42-летний водитель автомобиля «Субару» двигался по дворовой территории и наехал на переходившую дорогу девочку. Ребенка после этого с травмами увезли в больницу.

Донским водителям напоминают: следует быть осторожными местах, где могут проходить люди. Родителей, в свою очередь, просят рассказывать своим детям о правилах безопасного поведения на дороге.

