В одном из районов Воронежа объявили ЧС из-за неразорвавшихся блоков ракет

В Советском районе Воронежа ввели режим ЧС из-за неразорвавшихся блоков ракет.

Источник: © РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 25 ноя — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в 15.00 мск 21 ноября в Советском районе Воронежа из-за найденных неразорвавшихся блоков ракет, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«В связи с обнаружением на территории Советского района городского округа город Воронеж неразорвавшихся блоков ракет администрация городского округа город Воронеж постановляет: ввести на территории Советского района городского округа город Воронеж с 15.00 21.11.2025 для органов управления и сил Воронежского городского звена Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации», — говорится в постановлении.

Минобороны РФ сообщило, что Киев при попытке нанести удар по Воронежу 18 ноября применил четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, все они сбиты российской ПВО. После сбития ракет в садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа обнаружены взрывоопасные элементы.