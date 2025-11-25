23-летний парень одним ударом убил человека: телефонная ссора в Башкирии привела к трагедии

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела против 23-летнего жителя Кугарчинского района, его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
По данным ведомства, трагедия случилась минувшей весной, вечером 6 апреля, в селе Юмагузино. Обвиняемый и потерпевший поругались по телефону, и в тот же день мужчины встретились в парке для выяснения отношений. Молодой человек ударил оппонента кулаком в лицо, тот рухнул на асфальт и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на оказанную медпомощь, спустя 10 дней мужчина скончался.
Суд приговорил молодого человека к семи годам колонии строгого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей в пользу родственника погибшего.
О ходе расследования данного уголовного дела был представлен доклад в центральный аппарат Следственного комитета России.
