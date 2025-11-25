23-летний парень одним ударом убил человека: телефонная ссора в Башкирии привела к трагедии

По данным ведомства, трагедия случилась минувшей весной, вечером 6 апреля, в селе Юмагузино. Обвиняемый и потерпевший поругались по телефону, и в тот же день мужчины встретились в парке для выяснения отношений. Молодой человек ударил оппонента кулаком в лицо, тот рухнул на асфальт и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на оказанную медпомощь, спустя 10 дней мужчина скончался.