Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23-летний парень одним ударом убил человека: телефонная ссора в Башкирии привела к трагедии

23-летний житель Башкирии получил 7 лет колонии за убийство.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела против 23-летнего жителя Кугарчинского района, его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным ведомства, трагедия случилась минувшей весной, вечером 6 апреля, в селе Юмагузино. Обвиняемый и потерпевший поругались по телефону, и в тот же день мужчины встретились в парке для выяснения отношений. Молодой человек ударил оппонента кулаком в лицо, тот рухнул на асфальт и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на оказанную медпомощь, спустя 10 дней мужчина скончался.

Суд приговорил молодого человека к семи годам колонии строгого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей в пользу родственника погибшего.

О ходе расследования данного уголовного дела был представлен доклад в центральный аппарат Следственного комитета России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.