Апелляция поддержала взыскание с владельца «Волгонефти-212»

В суде первой инстанции представитель Росприроднадзора, комментируя заявленные требования, напомнила, что судно вышло в плавание с нарушением технических требований. По ее словам, судовладельцу было «достоверно известно, что он вышел не в то время на судне с нарушением требований технических регламентов».