Апелляция поддержала взыскание с владельца «Волгонефти-212»

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Росприроднадзора взыскала в бюджет РФ с компаний «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг», владельца и фрахтователя затонувшего танкера «Волгонефть-212», около 49,5 миллиарда рублей в возмещение вреда, причиненного водному объекту.
Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ответчика ООО «Каматрансойл» на принятое в августе решение арбитражного суда Краснодарского края, после чего оно вступило в законную силу.
В суде первой инстанции представитель Росприроднадзора, комментируя заявленные требования, напомнила, что судно вышло в плавание с нарушением технических требований. По ее словам, судовладельцу было «достоверно известно, что он вышел не в то время на судне с нарушением требований технических регламентов».
Кроме того, крушение, по мнению истца, не было связано с обстоятельствами непреодолимой силы. Как заявил юрист ведомства, «в декабре такие штормы, которые были, — это характерные ситуации, поэтому никакой непреодолимой силы не было».
Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море в декабре танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» на общую сумму более 84,9 миллиарда рублей.
Суды двух инстанций ранее по второму иску взыскали с ЗАО «Волгатранснефть», владельца танкера «Волгонефть-239», около 35,5 миллиарда рублей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 2 тысяч километров береговой линии.