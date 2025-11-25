Ричмонд
В Таганроге начали поквартирный обход для оценки ущерба после воздушной атаки

В Таганроге уточняют ущерб после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда

С утра 25 ноября в Таганроге уточняют ущерб после ночной атаки БПЛА. В частности, выполняется поквартирный обход для оценки повреждений и выяснения размеров необходимых выплат. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, прошедшей ночью в городе пострадали несколько многоквартирных домов, частный дом, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах указанных объектов установили локальный режим ЧС. На Морозова, 8 принимают документы от таганрожцев, чье жилье получило повреждения.

В ходе воздушной атаки погибли три человека. Шесть пострадавших, по последним данным, остаются в больнице.

В СК России завели уголовное дело по статье «Террористический акт» (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

