В ДТП на юге Челябинской области погибла 19-летняя девушка

В Верхнеуральском районе водитель без прав попал в ДТП.

Источник: ГАИ Челябинской области

В Верхнеуральском районе Челябинской области иномарка с тремя пассажирами вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП 19-летняя девушка погибла на месте, двое других участников аварии получили травмы и были госпитализированы.

— По предварительным данным, 28-летний водитель Volkswagen Jetta, не имеющий водительского удостоверения, на изгибе дороги не справился с управлением, — сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 16:40 на 15-м километре автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Как установили полицейские, все находившиеся в автомобиле не были пристегнуты ремнями безопасности.