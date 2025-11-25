В ДТП на юге Челябинской области погибла 19-летняя девушка

В Верхнеуральском районе Челябинской области иномарка с тремя пассажирами вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП 19-летняя девушка погибла на месте, двое других участников аварии получили травмы и были госпитализированы.
— По предварительным данным, 28-летний водитель Volkswagen Jetta, не имеющий водительского удостоверения, на изгибе дороги не справился с управлением, — сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла около 16:40 на 15-м километре автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Как установили полицейские, все находившиеся в автомобиле не были пристегнуты ремнями безопасности.