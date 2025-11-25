Владельца танкера «Волгонефть-212» обязали выплатить 49,5 миллиардов

«Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции: владелец и собственник затонувшего в Черном море танкера “Волгонефть-212” обязаны выплатить 49,5 млрд рублей за ущерб акватории моря», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании и оставил без изменения решение Арбитражного суда Кубани, уточнили в пресс-службе.
Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от ЧП и предъявил требования владельцу судна. Владелец и фрахтователь судна отказались добровольно возместить ущерб, поэтому Росприроднадзор обратился в суд. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования Росприроднадзора в полном объеме, добавили в ведомстве.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.