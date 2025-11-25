Подросток из Могилевской области отправила интимное видео за премиум-аккаунт, возбуждено уголовное дело

В одном из районов области несовершеннолетняя девочка получила в мессенджере сообщение от незнакомца, предложившего ей премиум-аккаунт в обмен на интимные видео. Подросток согласилась, сняла несколько роликов и отправила их. Однако незнакомец не только разместил видео в чат-группе, но и переслал другой несовершеннолетней.
Судебные эксперты управления по Могилевской области провели судебную культурологическую экспертизу и установили, что часть материалов относится к порнографическим. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье о распространении порнографии с изображением несовершеннолетнего.
Установлено, что получатель видео — иностранный гражданин, находящийся за пределами Беларуси. Сама автор видео не достигла возраста привлечения к ответственности.
Следственный комитет отмечает, что подобные случаи в практике не единичны: все чаще на экспертизу поступают материалы, созданные и распространенные самими подростками. В связи с этим специалисты призывают родителей активнее проводить разъяснительную работу с детьми, обращая их внимание на правовые последствия «откровенного» интернет-общения и важность соблюдения правил цифровой безопасности и культуры поведения в интернете.