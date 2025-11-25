Подросток из Могилевской области отправила интимное видео за премиум-аккаунт, возбуждено уголовное дело

В одном из районов области несовершеннолетняя девочка получила в мессенджере сообщение от незнакомца, предложившего ей премиум-аккаунт в обмен на интимные видео. Подросток согласилась, сняла несколько роликов и отправила их. Однако незнакомец не только разместил видео в чат-группе, но и переслал другой несовершеннолетней.