Пожар на улице Рихарда Зорге в Уфе: два человека пострадали

Сегодня днем, 25 ноября, в Уфе на улице Рихарда Зорге произошел пожар жилом доме. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, возгорание произошло в квартире на 11-м этаже.
Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из задымленной квартиры двух человек, которые после осмотра медиками отказались от госпитализации. Еще восемь жильцов дома самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей.
Пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание на площади двух квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.
В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причину пожара.
