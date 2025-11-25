Ричмонд
Пожар на улице Рихарда Зорге в Уфе: два человека пострадали

В Уфе два человека пострадали в пожаре на улице Рихарда Зорге.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 25 ноября, в Уфе на улице Рихарда Зорге произошел пожар жилом доме. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, возгорание произошло в квартире на 11-м этаже.

Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из задымленной квартиры двух человек, которые после осмотра медиками отказались от госпитализации. Еще восемь жильцов дома самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей.

Пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание на площади двух квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.

В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причину пожара.

