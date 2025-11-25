Ричмонд
«Была красавицей и добрым человеком»: Что известно о 28-летней женщине, которая погибла во время атаки БПЛА в Таганроге

Одной из погибших во время атаки БПЛА в Таганроге оказалась 28-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

Город Таганрог в Ростовской области в ночь на 25 ноября подвергся массированной атаке вражескими БПЛА. В результате погибли три человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», одна из погибших — 28-летняя женщина. Знакомые говорят, что они относительно недавно вышла замуж. Люди вспоминают таганроженку как доброго, душевного и честного человека.

— Мы очень хорошо дружили с ней в школе, потом жизнь развела нас в разные стороны. Но уверена, что она не изменилась с тех пор. Добрая, справедливая, со стержнем. Никогда никому не отказывала в помощи. И, конечно, она была красавицей, — такой погибшую запомнила ее одноклассница.

Известно, что семья простится с женщиной 27 ноября.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

