В Ростовской области экс-директора предприятия осудили за махинации с зарплатами

На Дону бывший директор предприятия получил год колонии за присвоение средств.

Источник: Комсомольская правда

В Дубовском районе Ростовской области осудили бывшего директора муниципального предприятия. Приговор вынесли в рамках статьи о присвоении и растрате средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в 2024 году тогда еще действующий руководитель организации утвердил новое штатное расписание с завышенными окладами. В итоге более крупные суммы начали получать он сам и главный бухгалтер.

За финансовые махинации экс-директору назначили один год колонии общего режима.

