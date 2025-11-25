В Ростовской области экс-директора предприятия осудили за махинации с зарплатами

В Дубовском районе Ростовской области осудили бывшего директора муниципального предприятия. Приговор вынесли в рамках статьи о присвоении и растрате средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным следствия, в 2024 году тогда еще действующий руководитель организации утвердил новое штатное расписание с завышенными окладами. В итоге более крупные суммы начали получать он сам и главный бухгалтер.
За финансовые махинации экс-директору назначили один год колонии общего режима.
