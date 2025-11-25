Ричмонд
В «Москва-Сити» из кафе эвакуировали 26 человек из-за возгорания масла

Пострадавших в происшествии нет.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Возгорание масла для жарки произошло в кафе «Дегустатор» в деловом центре «Москва-Сити», самостоятельно эвакуировались 26 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о срабатывании сигнализации по адресу: Пресненская наб., д. 12. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в кафе “Дегустатор” на −1 этаже в 97-этажном здании ММДЦ “Москва-Сити”, комплекс “Федерация”, произошла вспышка масла во фритюре на площади 0,5 кв. м», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что возгорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Самостоятельно покинули помещение кафе 26 человек. Пострадавших в результате происшествия нет.