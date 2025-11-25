В «Москва-Сити» из кафе эвакуировали 26 человек из-за возгорания масла

«В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о срабатывании сигнализации по адресу: Пресненская наб., д. 12. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в кафе “Дегустатор” на −1 этаже в 97-этажном здании ММДЦ “Москва-Сити”, комплекс “Федерация”, произошла вспышка масла во фритюре на площади 0,5 кв. м», — говорится в сообщении.