Пожар охватил башню «Федерация» в Москве-Сити

Изначально задымление было замечено с 4 по 13 этаж. Людей выводили по лестницам. Как передаёт агентство «Москва», по предварительной информации, на минус первом этаже небоскрёба вспыхнуло масло во фритюрнице, что привело к небольшому возгоранию. Из общепита выведено 26 человек, огонь потушен до приезда пожарных силами работников кухни.