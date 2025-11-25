Полиция задержала еще троих подозреваемых по делу об ограблении Лувра

Речь идет об одном мужчине и двух женщинах, задержанных во вторник, 25 ноября.
Ранее в этот же день французская полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к ограблению. Его назвали четвертым и последним задержанным из непосредственных участников ограбления.
Ограбление Лувра произошло 19 октября и заняло всего семь минут. Четверо злоумышленников, использовав автовышку на грузовике, проникли в галерею «Аполлон» и при помощи угловых шлифмашин похитили драгоценности из коллекции французской короны стоимостью около €88 млн. Министр внутренних дел страны и бывший начальник парижской полиции Лоран Нуньес назвал налетчиков «очень опытными» преступниками.
По состоянию на вечер 25 ноября 2025 года по делу об ограблении Лувра официально задержаны восемь человек.
Четверо — трое мужчин и одна женщина — задержанные в конце октября и начале ноября, находятся под стражей. Трем мужчинам предъявлены обвинения в «организованном ограблении» и «преступном сговоре». Женщине — в соучастии в преступлении.
Четверо новых подозреваемых — двое мужчин и две женщины — задержаны 25 ноября в пригородах Парижа. Один из мужчин считается четвертым участником самого налета, остальные — возможные соучастники или из близкого круга. Все они сейчас в статусе задержанных и находятся под стражей.
В октябре по этому делу задерживали и других людей, которые были отпущены после допросов и в деле уже не фигурирует.