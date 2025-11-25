Полиция задержала еще троих подозреваемых по делу об ограблении Лувра

Четверо новых подозреваемых — двое мужчин и две женщины — задержаны 25 ноября в пригородах Парижа. Один из мужчин считается четвертым участником самого налета, остальные — возможные соучастники или из близкого круга. Все они сейчас в статусе задержанных и находятся под стражей.