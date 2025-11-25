Зеленский принял большую часть пунктов плана США по урегулированию конфликта

Ранее телеканал CBS News сообщил, что украинская делегация согласовала с США условия потенциального мирного соглашения. По данным источника, Киев принял план не целиком, а с оговорками. По данным портала Axios, первоначальный план из 28 пунктов предполагал отказ от размещения войск НАТО на Украине, признание Крыма и частей Донбасса де-факто российскими, а также сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек. После консультаций с европейскими союзниками в Женеве 23 ноября документ был сокращен до 19 пунктов. В частности. из него исчезли положения об использовании замороженных российских активов.