Зеленский хочет завершить работу по мирному плану Трампа 27 ноября

В середине ноября портал Axios опубликовал первоначальный вариант плана, состоящий из 28 пунктов. Он включал такие положения, как отказ от размещения войск НАТО на территории Украины, признание де-факто российского статуса Крыма и части Донбасса, а также сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек. После консультаций с европейскими партнерами в Женеве 23 ноября документ был пересмотрен и сокращен до 19 пунктов. В частности, из него исключили положения, касающиеся использования замороженных российских активов.