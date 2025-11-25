Турист из Новосибирска оказался пленником затопленного отеля в Таиланде вместе с другими гостями

Главная проблема — многие азиатские туристы не умеют плавать, поэтому не могут покинуть здание самостоятельно. Чтобы привлечь внимание спасателей, люди разобрали часть кровли и вывесили красную футболку, но лодок до сих пор не видно. По словам Евгения, слышны только вертолёты. В соседних зданиях второй день нет электричества и связи, из-за чего подать сигнал SOS невозможно.