Из новой версии мирного плана США исчезли слова об ограничении численности ВСУ

Как сообщила ранее газета Washington Post, после женевских переговоров, в которых принимали участие представители США, Украины и Европы, план был уменьшен с 28 до 19 пунктов. В частности, из него убрали положения об использовании замороженных российских активов. Кроме того, больше не действует требование, которое не позволяло Киеву претендовать на территории Донбасса.