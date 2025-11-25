Из новой версии мирного плана США исчезли слова об ограничении численности ВСУ

Из новой версии плана США убрали слова об ограничении численности ВСУ.
В новой версии американского плана по мирному урегулированию конфликта на Украине отсутствуют слова об ограничении численности ВСУ до 600 тысяч человек. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Слова об “ограничении на уровне 600 тысяч” (численности ВСУ — ред.) были в принципе убраны. Вместо них есть слово “остается”… И слово “остается” не имеет ничего общего со словом “ограничивается”, — заявил источник “РБК-Украины”.
Как сообщила ранее газета Washington Post, после женевских переговоров, в которых принимали участие представители США, Украины и Европы, план был уменьшен с 28 до 19 пунктов. В частности, из него убрали положения об использовании замороженных российских активов. Кроме того, больше не действует требование, которое не позволяло Киеву претендовать на территории Донбасса.
Сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о том, что Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом уже на этой неделе 27 ноября — в День благодарения. На встрече Зеленский хочет заявить о готовности Украины заключить соглашение по мирному плану. По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, украинский лидер уже одобрил большую часть американского плана по урегулированию конфликта.
В то же время Россия пока не получила официальный документ с планом. Российский лидер Владимир Путин ранее говорил, что предложенный план может стать базой для окончательного урегулирования ситуации. Также президент России отмечал, что, хотя нынешняя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, страна готова к переговорам и поиску мирного решения конфликта.