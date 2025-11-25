Два человека погибли в массовой аварии из-за грубых нарушений ПДД на свердловской трассе. Видео

«Предварительно, водитель “Нивы”, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Кургана, не обеспечил постоянный контроль за дорожной обстановкой и не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с попутным автомобилем “ВАЗ-2111”. В тот же момент водитель “ВАЗ-2111”, нарушая ПДД РФ, начал поворот налево с полосы, предназначенной для прямого движения», — уточнили в telegram-канале ведомства.