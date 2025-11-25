В Подмосковье мужчину арестовали за удержание 24 подростков

Суд вынес решение о мере пресечения.
В городе Истре Московской области суд арестовал мужчину, который подозревается в удержании 24 подростков. Об этом говорится в судебных документах.
«Суд в Истре арестовал предполагаемого создателя группы, которая причастна к незаконному удержанию подростков и их пыткам», — передает РЕН ТВ со ссылкой на данные суда. По данным ТАСС, Следственный комитет уже завел уголовное дело после истязания и незаконного лишения свободы подростков в реабилитационном центре.
Подозреваемые действовали под видом благотворительного фонда. Члены группы заключали фиктивные договоры на реабилитацию подростков. В результате они их насильно удерживали в Дедовске в период с августа по ноябрь, отмечает телеканал.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, организовавших студию с участием детей — фотографии размещались в интернете, в том числе в открытом доступе. Правоохранительные органы проводят проверку.