В Подмосковье мужчину арестовали за удержание 24 подростков

«Суд в Истре арестовал предполагаемого создателя группы, которая причастна к незаконному удержанию подростков и их пыткам», — передает РЕН ТВ со ссылкой на данные суда. По данным ТАСС, Следственный комитет уже завел уголовное дело после истязания и незаконного лишения свободы подростков в реабилитационном центре.