СКР возобновил расследование убийства тети и бабушки Прохора Шаляпина

Известно, что бабушка и тетя Шаляпина были обнаружены убитыми в феврале 1996 года. В 2020 году был задержан подозреваемый, который признался в убийстве только одной из женщин, однако позже от своих слов он отказался. В 2021 году уголовное дело было закрыто из-за истечения сроков давности.