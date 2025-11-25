СКР возобновил расследование убийства тети и бабушки Прохора Шаляпина

Следственный комитет РФ возобновил расследование дела об убийстве бабушки и тети известного артиста Прохора Шаляпина спустя 30 лет. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования дела 1996 года.
Известно, что бабушка и тетя Шаляпина были обнаружены убитыми в феврале 1996 года. В 2020 году был задержан подозреваемый, который признался в убийстве только одной из женщин, однако позже от своих слов он отказался. В 2021 году уголовное дело было закрыто из-за истечения сроков давности.
Напомним, ранее Прохор Шаляпин признался, что устал от профессии и с годами всё больше ценит отдых.