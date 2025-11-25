Ричмонд
Жители Молдовы топят печи, чтобы не замерзнуть: Врачи спасли бабушку с двумя внуками, которые отравились угарным газом

Медики отвезли пострадавших в больницу, их состояние стабильное, средней тяжести.

Источник: Комсомольская правда

В селе Лопатна Оргеевского района 58-летняя бабушка с двумя внуками отравились угарным газом, оставив печь гореть на ночь.

Врачи всех троих откачали и доставили в больницу. Оказалось, что дымоход от печи был в ремонте, а в самой печи были трещины, через которые газ попал в дом.

Женщина и дети пострадали из-за утечки газа. Медики отвезли их в больницу, их состояние стабильное, средней тяжести.

