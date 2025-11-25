В Истре организовали незаконный ребцентр, где насильно держали и избивали детей

29‑летний Виталий Балабриков в период с августа по ноябрь 2025 года организовал незаконный реабилитационный центр для трудных подростков. По версии следствия, в него поступили 24 ребенка, которые проходили лечение от зависимостей. Согласно договору, с детьми должны были работать психологи, но на деле несовершеннолетних жестоко избивали и подвергали пыткам.