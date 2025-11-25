В Истре организовали незаконный ребцентр, где насильно держали и избивали детей

Администраторы реабилитационного центра Анны Хоботовой вблизи подмосковного города Истра избивали и удерживали в нем 24 подростков. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.
29‑летний Виталий Балабриков в период с августа по ноябрь 2025 года организовал незаконный реабилитационный центр для трудных подростков. По версии следствия, в него поступили 24 ребенка, которые проходили лечение от зависимостей. Согласно договору, с детьми должны были работать психологи, но на деле несовершеннолетних жестоко избивали и подвергали пыткам.
После этого одного из подопечных центра, 16‑летнего подростка, госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили на его теле множественные ушибы, ссадины и следы связывания. Сейчас юноша находится в коме.
Правоохранители задержали Балабрикова и 18‑летнюю девушку, которая участвовала в пытках над подростками. Мужчину арестовали, меру пресечения для девушки выберут позднее. Было возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании и незаконном лишении свободы.
13 октября в СМИ появилась информация о том, что воспитатели тюменского частного детского сада «Маленькая страна» оскорбляют родителей малышей, кричат на детей и дают им маленькие порции еды.