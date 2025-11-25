Умерла 141-летняя черепаха из зоопарка Сан-Диего

Галапагосская черепаха Бабуля, старейший обитатель зоопарка Сан-Диего (Калифорния, США) скончалась в возрасте 141 года 20 ноября.
Бабуля была привезена в зоопарк из зоопарка Бронкса в 1928 или 1931 году и стала частью первой группы галапагосских черепах в этом учреждении. За свою долгую жизнь она стала свидетелем двух мировых войн и смены 20 президентов США, а также приобрела популярность среди посетителей зоопарка, получив прозвище «королева зоопарка».
К концу своей жизни черепаха страдала от возрастных заболеваний костей, что стало причиной решения о ее усыплении. В социальных сетях многие посетители делятся воспоминаниями о встречах с Бабулей, которая любила листья салата и плоды кактусов. 69-летняя Кристина Парк рассказала о своём детском воспоминании, когда она каталась на спине черепахи. Она отметила, что этот опыт вдохновил её завести домашнюю черепаху.
Галапагосские черепахи могут жить более 100 лет в дикой природе и до 200 лет в неволе. Самая старшая известная галапагосская черепаха Харриет прожила до 175 лет в Австралийском зоопарке.
