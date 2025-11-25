Умерла 141-летняя черепаха из зоопарка Сан-Диего

К концу своей жизни черепаха страдала от возрастных заболеваний костей, что стало причиной решения о ее усыплении. В социальных сетях многие посетители делятся воспоминаниями о встречах с Бабулей, которая любила листья салата и плоды кактусов. 69-летняя Кристина Парк рассказала о своём детском воспоминании, когда она каталась на спине черепахи. Она отметила, что этот опыт вдохновил её завести домашнюю черепаху.