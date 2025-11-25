Ричмонд
Над приграничными регионами сбито 16 украинских БПЛА

В период с 10 до 20 часов по московскому времени 25 ноября над приграничными регионами России сбито 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

Силы ПВО уничтожили 16 дронов ВСУ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Белгородской областью — 10 аппаратов», — уточняется в сообщении.

Еще три дрона были ликвидированы над Брянской областью. Два — над Курской и один — над Воронежской.

Ранее стали известны последствия ночной атаки дронов ВСУ на Новороссийск. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, повреждения зафиксированы в нескольких районах: Южном, Центральном, Приморском, а также в селе Мысхако.

