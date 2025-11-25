Пять человек госпитализированы из-за отравления дымом в самолёте

Пять человек госпитализированы после того, как на борту рейса American Airlines возникло задымление. Об этом сообщили издание People.
Инцидент произошел 23 ноября. Самолёт следовал из Орландо (Флорида) в Финикс (Аризона). В середине полёта экипаж сообщил о дыме в кабине пилотов и салоне, после чего борт был перенаправлен в Хьюстон (Техас).
После приземления четыре бортпроводника и один пассажир попали в больницу из-за отравления угарным газом. После этого пассажиры пересели на другой самолёт. Сейчас ведётся расследование, чтобы установить причину задымления.
