Роструд выявил нарушения в «Почте России» после травмы почтальона в Тюмени

В Тюмени в ноябре 2025 года одна из сотрудниц «Почта России» поскользнулась на заснеженной улице и получила тяжелую травму. После этого работодателя обязали обеспечить всех почтальонов специальной обувью. Об этом написала Межрегиональная инспекция труда по Тюменской и Курганской областям.

Почтальонка упала на обледеневшей улице, пока доставляла письма.

«В ноябре 2025 года почтальонка при выполнении своих должностных обязанностей по доставке почты поскользнулась и упала на заснеженной улице, в результате падения получив тяжелую травму. Основной причиной несчастного случая стало необеспечение работника средствами индивидуальной защиты: работодатель допустил почтальона к работе без специальной обуви с противоскользящей подошвой», — сообщают на сайте Роструда.

В заключении сказано, что работодателю необходимо провести внеплановый инструктаж почтальонов, спецоценку условий труда и обеспечить их СИЗ. За найденные нарушения к административной ответственности привлекли начальника Тюменского почтамта.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на строительном объекте рабочий упал с четвертого этажа и разбился. В ходе расследования был выявлен ряд нарушений охраны труда как со стороны работника, так и работодателя.