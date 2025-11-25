Роструд выявил нарушения в «Почте России» после травмы почтальона в Тюмени

В Тюмени в ноябре 2025 года одна из сотрудниц «Почта России» поскользнулась на заснеженной улице и получила тяжелую травму. После этого работодателя обязали обеспечить всех почтальонов специальной обувью. Об этом написала Межрегиональная инспекция труда по Тюменской и Курганской областям.